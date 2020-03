Dolores Aveiro sofreu AVC

Dolores Aveiro sofreu um AVC, esta terça-feira de madrugada.

A mãe do futebolista português Cristiano Ronaldo está internada no serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico. O alerta foi dado cerca das 5.30 horas, avançou a TVI 24.

Segundo o “Diário de Notícias da Madeira”, o estado clínico de Dolores Aveiro inspira cuidados, embora esteja consciente e estável.

