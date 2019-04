Dolores: a vedeta portuguesa do Atlético de Madrid

Desde que se lembra de ser gente que anda sempre com uma bola. Fosse a jogar na rua do bairro onde os pais tinham uma mercearia em Queluz, na creche ou na escola, estava sempre à espera do recreio para jogar com os rapazes. Por isso, Dolores Silva só podia ser… jogadora de futebol.

Custou, mas “com a ajuda” do pai, Luís Silva, cumpriu o sonho. “Sempre que ele tinha um bocadinho de tempo jogava comigo. O meu pai sempre me impulsionou a seguir esta paixão”, confessou ao Diário de Notícias a jogadora do Atlético Madrid que, em março, ajudou este emblema a bater o recorde de assistência num jogo de futebol feminino entre clubes (60 739 espectadores).

