Dois secretários de Estado portugueses no Salão de Mobiliário de Milão

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, e o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, deslocar-se-ão a Milão, entre os dias 6 e 7 de setembro, para participar no Salão de Mobiliário de Milão, e em ações de promoção dos produtos nacionais, no âmbito da Tortona Design Week.

A participação nacional nesta edição do Salão de Mobiliário de Milão, um dos mais relevantes a nível internacional, será desenvolvida sob a marca “MADE IN PORTUGAL Naturally”, e contará com a presença de mais de 40 empresas e nove designers nacionais. Presentes estarão, também, a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins (Assimagra), e ainda a Associação dos Industriais Portugueses de Iluminação (AIPI).

No dia 6 de setembro, assinar-se-á o Protocolo de Cooperação a celebrar entre as associações da fileira casa. Esta sessão contará com a presença de ambos os Secretários de Estado. Este instrumento de colaboração insere-se num conjunto de ações promovidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros – designados Roteiros para a Internacionalização-, que têm como objetivo reforçar a cooperação do tecido empresarial, a articulação intersectorial nos mercados externos e potenciar o posicionamento das empresas nacionais nas cadeias de valor internacionais.

Em 2020, as exportações nacionais da fileira casa ascenderam a 2.250.176 milhões de euros. O mercado italiano é o 6o principal cliente de Portugal. Nos primeiros seis de meses de 2021, as exportações para aquele mercado totalizaram os 1.617 milhões de euros.

