Dois portugueses nos pontos das Asian Le Mans Series

Os dois pilotos portugueses que participaram nas Asian Le Mans Series terminaram sábado nos lugares pontuáveis a terceira corrida do campeonato, que se disputou em Abu Dhabi.

Miguel Cristóvão (Ligier) foi 18.º da geral após as quatro horas desta primeira corrida do fim de semana, nono da categoria LMP3, depois de ter passado pelos lugares do pódio. Mas um toque de um adversário atrasou irremediavelmente a equipa do piloto português.

“Foi o resultado possível numa corrida que não foi fácil. Sinto-me cada vez mais à-vontade no Ligier e com a equipa e pude mostrar um ritmo muito competitivo, o que me levou até ao terceiro posto. Ainda dentro da primeira meia hora de prova sofri um toque de um GT, que nos danificou a frente do carro. Ainda assim, sem aquele drive-through [penalização], teríamos assegurado um resultado entre os cinco primeiros, o que demonstra bem o nosso andamento num plantel tão forte”, afirmou Miguel Cristóvão, citado pela sua assessoria de imprensa.

Nos GT, Henrique Chaves (Aston Martin) foi sexto classificado, 26.º da geral.

“Hoje, mostrámos que temos andamento para terminar nos pontos e esse é o nosso objetivo para amanhã (domingo). Penso que podemos melhorar alguns aspetos e, se o fizermos, estaremos em posição de chegar ainda mais além”, explicou o piloto natural de Torres Vedras, citado pela sua assessoria de imprensa.

A prova foi ganha pelo Oreca da Cool Racing, com Alexandre Coigny e Malthe Jakobsen aos comandos.

No domingo, disputa-se a segunda corrida do fim de semana, com quatro horas de duração.