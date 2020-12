Dois portugueses nomeados para os prémios internacionais de judo

Jorge Fonseca, campeão mundial de -100 kg, e Patrícia Sampaio, que compete em -78 kg, estão nomeados para os prémios de melhor judoca masculino e estrela em ascensão da modalidade em 2019/20, respetivamente.

Nos prémios da Federação Internacional de Judo, Jorge Fonseca, que se sagrou campeão mundial em agosto de 2019, em Tóquio, tornando-se o primeiro português a conseguir o título, tem a concorrência de outros campeões na capital japonesa.

Entre os nomeados estão o georgiano Lukhumi Chkhvimiani (-66 kg), o japonês Shohei Ono (-73 kg), o israelita Sagi Muki (+81 kg) e o checo Lucas Krpálek (+100 kg).

Patrícia Sampaio surge entre as ‘promessas’ do judo mundial, com a judoca de Tomar a estar indicada para o prémio ao lado da sérvia Andrea Stojadinov (-48 kg), a francesa Shirine Boukli (-48 kg), o italiano Manuel Lombardo (-66 kg) e o georgiano Tato Grigalashvili (-81 kg).

A judoca portuguesa, que foi quinta classificada nos Mundiais, então com 20 anos, subiu duas vezes ao pódio em 2019, com a medalha de bronze nos Grande Prémios de Tbilisi e Marraquexe, e, já em 2020, foi terceira em Telavive.

Com a pandemia da covid-19 a parar o desporto mundial, o judo internacional retomou apenas em outubro, com o Grand Slam de Budapeste, no qual Patrícia Sampaio sofreu uma fratura com luxação na perna direita, da qual recupera.