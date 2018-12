Dois portugueses exploravam 37 compatriotas em Espanha

Segundo a Guardia Civil de Navarra, Espanha, dois portugueses foram presos por exploração laboral de trabalhadores em propriedades agrícolas.

Os trabalhadores estavam convencidos de que iam trabalhar na poda de vinhas e na vindima, mas na realidade eram obrigados a entregar os rendimentos, que revertiam para os exploradores em grande parte.

A dupla de portugueses foi detida no contexto de uma investigação da Unidade Orgânica da Polícia Judicial da Guardia Civil de Navarra que identificou um grande número de pessoas em trabalhos agrícolas com dias de trabalho com duração muito superior aquilo que a lei espanhola autoriza.

Além disso, segundo a Guardia Civil, os locais onde estavam alojados os trabalhadores eram insalubres. Segundo as autoridades os trabalhadores viviam em contentores destinados originalmente ao transporte de mercadorias. Era aí que viviam, comiam e cozinhavam (na foto acima, fornecida pela Guardia Civil).

A Guardia Civil apurou que os dois portugueses recrutavam pessoas através da sua rede de conhecimentos, escolhendo sobretudo pessoas com pouca formação, muitas delas não sabendo nem ler nem escrever.

As vítimas identificadas pela Guardia Civil são 37 e todas de nacionalidade portuguesa.