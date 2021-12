Dois portugueses destacados pela revista Forbes

Francisco Lopes e Francisco Schmidberger eram amigos em Portugal, agora são sócios nos Estados Unidos. Recentemente, viram os seus nomes inscritos na lista da revista Forbes, na categoria marketing e publicidade, de pessoas abaixo dos 30 anos.

Aos 29 e 27 anos, ambos vivem em Los Angeles e têm uma agência de marketing apontada à rede social TikTok – representam os interesses dos criadores, apresentando-os às marcas que mais se conjugam com eles e que querem gerar buzz entre os utilizadores.

Muitos desses criadores são portugueses, sediados em Portugal, fazem questão disso. No universo digital, trabalhar remotamente está no domínio da normalidade.

Francisco Lopes e Francisco Schmidberger são co-fundadores da LINK Agency e especializaram-se em gerar conteúdos de curta duração para a rede social que mobiliza mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

Em 2020, o Tik Tok foi a app mais descarregada e gerou quase dois mil milhões de euros de lucro. “Vimos que havia aqui espaço de crescimento e também nos agradou o facto de ser uma plataforma muito mais crua, sem a cultura de perfeccionismo do Instagram, por exemplo”, nota Francisco Schmidberger.

Francisco Lopes formou-se em Engenharia Física, no Instituto Superior Técnico, com média de 20. Depois, fez um MBA na Stanford Graduate School of Business, Antes, tornou-se business angel e investidor na Firefly, a startup que ganhou o reconhecimento de melhor invenção do ano pela revista Time.

Francisco Schmidberger está há mais tempo nos EUA, desde que fez um programa de intercâmbio ainda no Secundário. Estudou Business Administration na The USC Marshall School of Business, da University of Southern California. Passou por São Francisco e Santa Bárbara, antes de assentar em Los Angeles, há seis anos.

#portugalpositivo