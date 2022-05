Três mortos e quatro feridos graves em acidente com autocarro na A1

Pelo menos três pessoas morreram, quatro ficaram feridas com gravidade e 27 tiveram ferimentos ligeiros no acidente com um autocarro que se despistou esta manhã na A1, na zona da Mealhada, disse à Lusa fonte do INEM.

Motorista e dono de autocarro que se despistou na A1 é uma das vitimas mortais.

Segundo um familiar de um dos feridos ligeiros, o autocarro saiu esta manhã de Guimarães, juntamente com outros dois, no âmbito de uma peregrinação até ao Santuário de Fátima.

À Lusa, fonte do INEM afirmou que no local estão seis Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, três Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, duas unidades de apoio psicológico, uma Viatura de Intervenção em Catástrofe, 20 ambulâncias e um helicóptero.

As vítimas estão a ser transportadas para Hospital de Aveiro.

O veículo seguia no sentido norte-sul da A1 e encontra-se neste momento em sentido contrário, ao quilómetro 212.

O alerta para o acidente foi dado às 09:29.