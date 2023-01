Dois ministros promovem GAE de Idanha-a-Nova

No âmbito da iniciativa “Governo Mais Próximo”, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, visitam o Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) e o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), ambos no concelho de Idanha-a-Nova.

Os GAE são estruturas de apoio aos cidadãos portugueses emigrados, que pretendam regressar a Portugal ou que tenham como objetivo iniciar um processo de migração, existindo cerca de 200 em todo o território português.

Os CLAIM são espaços de acolhimento, informação e apoio que têm como missão apoiar todo o processo de acolhimento e integração de migrantes e refugiados em Portugal.

Ainda no âmbito desta iniciativa do Governo, o MNE participa no seminário “Desenvolvimento Regional e Internacionalização”, organizado pela AICEP em conjunto com a Câmara Municipal de Castelo Branco.

Este seminário tem como objetivos disponibilizar às PME informações sobre a forma de expandirem as suas atividades nos mercados internacionais e identificar as oportunidades e medidas de apoio à internacionalização. Constitui, assim, um espaço de apresentação de conhecimento e partilha de experiências dos desafios inerentes à internacionalização das empresas do distrito.

O Ministro João Gomes Cravinho intervém na sessão de abertura e o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, no encerramento do seminário.