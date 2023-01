Dois milhões nas ruas de Paris para acolher 2023

A última festa de fim de ano nos Champs-Élysées ocorreu em 31 de dezembro de 2019, com 250.000 pessoas presentes. Em 2020, foi cancelado em por causa das restrições da Covid. O evento do ano passado foi também anulado para evitar a propagação da variante Omicron.

“Eram quase 2 milhões de pessoas se considerar o perímetro mais amplo”, disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin. “Correu tão bem quanto era possível”, disse o governante.

Noventa mil policiais foram mobilizados em toda a França para as comemorações do ano novo. Darmanin disse no domingo que houve 490 prisões em todo o país, contra 441 no ano anterior.

Um comunicado do Ministério do Interior acrescentou que houve uma queda “histórica” no número de veículos incendiados, com 690 carros incendiados este ano, contra 872 em 2021.

Nos últimos anos, os incêndios de carros na véspera de Ano Novo tornaram-se um grande problema para as autoridades.