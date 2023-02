Dois médicos portugueses na corrida às autárquicas no Luxemburgo

O CSV, o partido cristão social do Luxemburgo, apresentou esta quinta-feira a lista de candidatos à comuna de Roeser nas eleições municipais agendadas para junho deste ano.

Entre os candidatos encontra-se a dupla Tiago Felix Fernandes, conhecido por integrar o panorama desportivo luxemburguês, natural de Seia (Serra de Estrela) e médico dermatologista, bem como o seu colega Mauro Seabra, natural de Mortágua, médico-dentista no Centro Dentário da Cloche d’Or na capital luxemburguesa (ambos na fotografia acima com a eurodeputada de origem portuguesa Isabel Wiseler).

Tiago Felix Fernandes iniciou o seu percurso político em 2016, a convite de Laurent Zeimet, na altura Secretário-Geral do Partido e atual Presidente da Câmara de Bettembourg, no sul do país. “Existe uma frase de George Santayana imortalizada numa das paredes em Auschwitz que diz que aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. É uma frase que sempre me acompanhou desde que visitei aquele local na Polónia há uns anos atrás. A política, não o escondo, sempre me fascinou, mas nos tempos que correm tornou-se de uma importância vital. Não devemos ter medo de assumir responsabilidades em prol da nossa sociedade, mesmo a nível local. Privilegiar a qualidade de vida dos residentes da nossa Comuna é algo que ambicionamos. Eu, o Mauro e os restantes candidatos. Queremos-o fazer de forma ativa, humana e justa.” confessou Tiago Felix Fernandes ao BOMDIA.

Mauro Seabra vai mais longe: “Penso que mais do que a representar um grupo partidário, é representar um grupo de pessoas que tem uma vontade inabalável de se empenhar e agir. Uma melhor integração dos emigrantes bem como ouvir e tratar cada residente com o respeito que ela ou ele merece, é algo que não nos cai em mãos alheias.”

“Tudo começou em 2017 a convite de uma colega de trabalho, na altura parlamentar na Câmara dos Deputados. Numa fase inicial participava simplesmente às reuniões e o interesse pela política local começou a ganhar força. Este ano o projeto interessou-me e tendo em conta o grupo de trabalho que temos, decidi aceitar o convite de integrar as listas eleitorais.” explicou Mauro Seabra, irmão gémeo de Humberto Seabra, também ele médico-dentista.

Mauro Seabra é atualmente membro da Comissão da Circulação e secretário da Comissão da Igualdade de oportunidades ligando-o a vários projetos solidários enquanto Tiago Felix Fernandes assume o cargo de membro da Comissão das Finanças na Comuna de Roeser aonde ambos residem.

“Queremos por fim também sensibilizar todos os residentes, mesmo não tendo a nacionalidade luxemburguesa, a participarem nestas eleições comunais de 11 de Junho deste ano. Para tal devem inscrever-se previamente no portal online eupossovotar.lu para usufruir do seu direito cívico”, concluiu Tiago Felix Fernandes.