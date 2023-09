Dois Joões confirmados no Barcelona

O defesa João Cancelo vai alinhar no FC Barcelona, por empréstimo do Manchester City, que, tal como na época passada, cede o internacional português, anunciou o clube da Liga espanhola de futebol, que apresentou também João Félix, chegado à Catalunha por empréstimo do Atlético de Madrid.

“O FC Barcelona e o Atlético de Madrid chegaram a um entendimento para o empréstimo do jogador João Félix até 30 de junho de 2024. O negócio não inclui qualquer opção de compra com vista a uma transferência definitiva. O clube quer agradecer publicamente ao jogador pelo esforço financeiro que fez e pelo desejo manifestado em envergar a camisola do ‘Barça’”, informam os catalães, em comunicado no site oficial.

O ‘golden boy’ de 2019, após conquistar a I Liga de 2018/19 com a camisola do Benfica, marcou 34 golos nos 131 jogos que disputou pelo Atlético de Madrid, em quatro temporadas, tendo somado quatro tentos nos 20 encontros em que alinhou pelo Chelsea, na época passada.

“FC Barcelona e Manchester City chegaram a acordo para a cedência do jogador João Cancelo até 30 de junho de 2024. Não existe opção de compra”, lê-se no sítio oficial dos campeões espanhóis na Internet, pouco depois de ter confirmado a contratação de João Félix, também por empréstimo, mas do Atlético de Madrid.

Cancelo, de 29 anos, volta a Espanha, para onde saiu em 2014/15, para jogar no Valência, então após cumprir a formação e chegar à equipa principal do Benfica.

O lateral direito, natural do Barreiro, jogou três temporadas completas no emblema valenciano, rumando, depois, ao Inter Milão e à Juventus, que pagou 40 milhões de euros (ME) ao clube espanhol, até assinar pelo Manchester City, em 2019/20, por um montante de 65 ME.

Após três temporadas e meia nos ‘citizens’, coroados com três títulos de campeão, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e a Liga dos Campeões da época passada, foi cedido ao Bayern Munique, clube no qual conquistou a Bundesliga.

Neste historial, juntam-se os títulos de campeão português e italiano, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga portuguesa e a Supertaça de Itália, assim como a Liga das Nações de 2019, pela seleção portuguesa, cuja camisola envergou em 44 ocasiões, tendo marcado oito golos.

O defesa, com contrato com os ‘citizens’ até 30 de junho de 2026, que disputou o Mundial2022, foi um dos 24 jogadores chamados por Roberto Martínez para os jogos de qualificação frente a Eslováquia e Luxemburgo, apesar de não ter qualquer minuto de utilização em partidas oficiais esta temporada.