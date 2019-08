Dois hotéis InterContinental portugueses garantem sustentabilidade ambiental

O InterContinental Lisbon e o InterContinental Cascais-Estoril foram distinguidos pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal – com os selos de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental. A cerimónia de entrega dos prémios contou com a presença da secretária de estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Ajudar a salvar o planeta é cada vez mais uma missão global para a qual cada um de nós tem um papel a desempenhar. No InterContinental Lisbon e no InterContinental Cascais-Estoril há muito que a implementação de medidas ambientais sustentáveis é uma prioridade. Por esta razão, a Associação da Hotelaria de Portugal galardoou as duas unidades do grupo IHG pelo leque de atividades e compromissos levados a cabo durante o ano de 2018, ao abrigo do HOSPES, um programa de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade Ambiental da Hotelaria de Portugal.

Os dois hotéis contam agora no seu palmarés com os selos de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, atribuídos pela AHP. Para Maarten P. Drenth, Cluster General Manager das duas unidades InterContinental, esta distinção representa “o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo grupo IHG e por toda a equipa dos dois hotéis. Nos últimos anos temos investido em grande escala em medidas ambientais sustentáveis, dado que é fulcral ajudar a salvar o planeta. Numa altura em que todos somos afetados pelas alterações climáticas, os exemplos têm que vir de toda a parte. Por esta razão, queremos dar o nosso contributo e apostar em medidas que garantam a sustentabilidade ambiental”.

De salientar que no ano passado, para além de outras medidas, o InterContinental Lisbon e o InterContinental Cascais-Estoril aderiram à Plastic Straw Initiative, abolindo o uso de palhinhas de plástico de todos os seus serviços. Este artigo não reciclável e de alto consumo acaba muitas vezes por ser depositado nos oceanos, provocando a morte de cerca de 100.000 animais marinhos no espaço de um ano. O stock de palhinhas de plástico foi eliminado e substituído por palhinhas ecológicas, feitas de papel reciclado. Uma solução sustentável, 100% biodegradável e amiga do ambiente.

