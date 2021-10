Dois filmes portugueses premiados nos Estados Unidos

“Um Fio de Baba Escarlate”, o mais recente filme de Carlos Conceição, foi galardoado com a Menção Especial do Fantastic Fest, enquanto que a obra de Gonçalo Almeida, “The Girl from Saturn” mereceu o prémio para a melhor realização.

Produzido pela Mirabilis, “Um Fio de Baba Escarlate” é o regresso de Carlos Conceição à ficção mais tradicional de “Coelho Mau” e sucede à longa “Serpentário”, contando com os colaboradores regulares João Arrais e Matthieu Charneau, bem como com as atrizes Leonor Silveira, Joana Ribeiro e Teresa Madruga.

Por seu lado, “The Girl from Saturn” conta a história de um homem que revive um momento de alegria da sua infância, que se torna numa espécie de momento fantasmagórico. Gonçalo de Almeida conta com as interpretações de Assis Vieira, Duarte Gamito e Bianca de Castro nesta curta metragem premiada.

O Fantastic Fest é o maior festival de cinema do género nos Estados Unidos, especializado em filmes de terror, fantasia, ficção científica e ação.

