Dois filmes portugueses no festival de Huesca

Os filmes “Ice Marchants”, de João Gonzalez, e “Raticida”, de João Niza Ribeiro, fazem parte da seleção oficial do Festival Internacional de Cinema de Huesca, em Espanha, que vai decorrer de 9 a 17 de junho.

Este festival de curtas-metragens tem este ano em competição 79 filmes de 29 países, candidatos a três prémios Danzante (ibero-americano, internacional e documentário).

“Ice Merchants” e “Raticida” estão na lista de filmes selecionados para a competição do Prémio Danzante Ibero-americano, que integra 31 curtas-metragens, entre elas, duas do Brasil – “As Miçangas”, de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor, e “Madrugada”, de Gianluca Cozza.

“Após anos em que o setor sofreu a crise gerada pela pandemia, nota-se a recuperação da produção audiovisual tanto em quantidade como em qualidade. Destaca-se, em especial, a secção ibero-americana”, afirmou a diretora do festival, Estela Rasal, citada num comunicado.

O Festival Internacional de Cinema de Huesca distribui mais de 24 mil euros em prémios e, realça a organização no mesmo comunicado, os vencedores das três competições entram “de forma direta na pré-seleção” dos Óscares, os galardões atribuídos pela academia de cinema norte-americana.

Um dos filmes que representam Portugal na 51.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Huesca, “Ice Merchants”, já foi candidato aos Óscares este ano, na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

A curta-metragem de João Gonzalez tem somado muitos prémios em contexto de festivais, perto de duas dezenas, entre os quais o Annie de Melhor Curta Metragem – os prémios Annie são considerados os ‘Óscares da animação’ – e o prémio do público, na mesma categoria, do Festival Internacional de Cinema de Animação Anima, em Bruxelas.

Mais recentemente, no mês passado, a ‘curta’ venceu cinco prémios no 22.º Monstra – Festival de Animação de Lisboa, incluindo Melhor Curta-Metragem, Prémio SPA | Vasco Granja e Prémio do Público.

“Ice Merchants” teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde também foi premiado, e tem coprodução da portuguesa Cola Animation com Reino Unido e França.

Quanto a “Raticida”, de João Niza Ribeiro, recebeu no ano passado o Grande Prémio da Competição Internacional no festival de cinema de Cork, na Irlanda.

O filme já foi também selecionado para as competições da edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Índias (Colômbia) e do Curtas Vila do Conde de 2022.