Dois DJs num barco famoso para um espetáculo inesquecível

A dupla de DJs Mayze X Faria está de regresso com o projecto de vídeo X Places para uma edição memorável na cidade que abraçou o evento para uma segunda edição – Viana do Castelo. O projeto de vídeo X Places tem como objetivo unir natureza e música, dando a conhecer lugares de excelência espalhados um pouco por todo o país. O lugar escolhido na cidade foi o emblemático Navio Gil Eannes.

O Navio Gil Eannes está atracado na antiga doca comercial de Viana do Castelo e será o palco para a partilha de um set que será transmitido através da página do facebook da Câmara Municipal de Viana do Castelo nesta sexta-feira, 14 de agosto, pelas 19h30.

O evento, gravado a bordo do Navio Gil Eannes, será transmitido no Facebook do BOM DIA, além de 40 páginas de música, rádios e temáticas variadas de 16 países: Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, México, Chile, Colômbia, Brasil, Turquia, Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Reino Unido, Itália e Canadá.

A ideia dos DJs surgiu em tempos de pandemia, depois do desconfinamento, unindo ”tech house” à natureza. Com o projeto de vídeo X Places, querem dar a conhecer “um lugar de um distrito, cidade ou vila do nosso país onde é abraçada a natureza e a história de lugares especiais sempre com a máxima ‘Onde o coração bate mais forte’ como o motor de arranque para a realização do vídeo”. A dupla Mayze X Faria (John Mayze e Miguel Faria) lançou, assim, um projeto de vídeo inédito em Portugal e desta vez é o Navio Gil Eannes que se une às ondas da música do género tech house numa sintonia perfeita e inigualável nesta edição do X Places. Este é um lugar idílico onde a dupla embarca numa aventura de 1 hora partilhada com vários países que irão poder conhecer a história do navio hospital e da pesca do bacalhau que se fazia nos mares da Terra Nova e Gronelândia. De Viana do Castelo, em Portugal para o Mundo estão todos convidados a visitar mais “um lugar onde o coração bate mais forte” nesta sexta- feira, 14 de Agosto, pelas 19h30 de Lisboa.

O Navio Hospital Gil Eannes, construído em Viana do Castelo nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, iniciou a sua atividade como hospital em 1955, apoiando durante décadas a frota bacalhoeira portuguesa que atuava nos bancos da Terra Nova e Gronelândia. Desativada a frota bacalhoeira, ficou a apodrecer nas docas de Lisboa, durante muitos anos. Em 1998, a Fundação Gil Eannes, considerando-o património cultural e afetivo da cidade, resgatou-o da sucata por cerca de 250 mil euros, após uma inédita campanha que envolveu todos os estratos sociais vianenses.

A 31 de janeiro de 1998 foi recebido festivamente na Foz do Lima onde, depois de limpo e restaurado, foi aberto ao público, assumindo-se como polo de atratividade para Viana do Castelo. Desde que o Navio Gil Eannes foi colocado em exposição na antiga doca comercial de Viana do Castelo, a Fundação Gil Eannes tem tido como objetivo transformar o navio num espaço museológico, contribuindo deste modo para o desenvolvimento cultural, turístico e científico, especialmente em áreas relacionadas com o mar.

Mayze X Faria é a dupla emergente do Tech House que dá a cara ao projecto de vídeo X Places. Levam além-fronteiras a vibe e o feeling de verdadeiros artistas do dancefloor e são apoiados por diversos artistas internacionais como Claptone, Gorgon City ou Solomun. Depois do sucesso das músicas “Eivissa” pela editora inglesa Snatch Records em 2018, “Mussulo” em 2019 com o carimbo da Sweat it Out, os produtores lançaram em Fevereiro deste ano “La Rambla” uma colaboração com o Pete Tha Zouk que saiu pela alemã Caballero Recordings. Este mês de agosto marca o regresso aos lançamentos de 4 faixas originais que prometem agitar as hostes da dance scene mundial: “Sally’s Club” (Editora Get Twisted Records – Reino Unido), “Disco is Back” – (Editora Supertunes – Big Mamas House Records Sub Label – Alemanha), “Police Pursuit” – (Editora Ritmika Records – Itália) e “Perfect Plan” – (Happy Records – Espanha) fecha este pack de temas que vão fazer vibrar os amantes da música electrónica.

A dupla de Amares, no norte de Portugal, reinventou-se e entrou neste verão de 2020 com mais força do que nunca para celebrar os 16 anos de carreira. Produziram músicas que nos levam a novas viagens onde o Tech House predomina e nos faz criar em cada faixa uma história pincelada com as muitas cores do arco-íris. Mayze X Faria prometem partilhar outras aventuras musicais brevemente e estar perto dos muitos fãs em novos gigs para que juntos possam festejar a Música e a Vida.

Veja aqui a entrevista do BOM DIA a John Mayze sobre o projeto X Places: