Dois atores portugueses nomeados para os Óscares luxemburgueses

Magaly Teixeira, atriz e colaboradora do BOM DIA na emissão “BOM DIA no feminino”, e Nilton Martins, ator e diretor de casting de origem lusa, estão entre os finalistas dos Óscares do cinema luxemburguês, os Lëtzebuerger Filmpräis, que serão entregues no final de novembro pela Filmakademie.

Magaly Teixeira é nomeada ao prémio para a melhor interpretação feminina pelo seu trabalho em “Coyotes”, uma coprodução belgo-luxemburguesa. A portuguesa nascida no Luxemburgo participou também na produção de “An Zero”, outro dos filmes finalistas dos prémios da Filmakademie.

Por seu lado, Nilton Martins pode ser escolhido como melhor intérprete masculino pelo papel de polícia que desempenhou no filme “Sawah” de Ady El Assal.

Curiosamente, Nilton Martins também participou na série “Coyotes” pela qual está nomeada Magaly Teixeira.

Ambos participaram também na série “Capitani”, que é a mais nomeada nestes prémios do cinema luxemburguês.

Nas produções nomeadas há vários portugueses ou lusodescendentes. Uma das séries nomeadas para os Lëtzebuerger Filmpräis é “What we talk when we talk about sex”, onde pontua o ator português Diogo Cid.

As nomeações foram conhecidas esta tarde quando Guy Daleiden, diretor du Film Fund Luxembourg, e Yann Tonnar, presidente da Filmakademie, lançaram oficialmente a 9ª edição do Lëtzebuerger Filmpräis cujos galardões rão entregues nia 26 de novembro no Grand Théâtre do Luxemburgo.