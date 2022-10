Dois artistas plásticos portugueses distinguidos por academia francesa

Nathalie Afonso e Orlando Pompeu foram distinguidos pela Academia Francesa das Artes, Ciências e Letras.

Nathalie Afonso recebeu, no domingo, a medalha de Vermeil enquanto que Orlando Pompeu foi galardoado com a medalha de Bronze daquela academia, num evento que teve lugar no hotel Intercontinental no centro de Paris.

A cerimónia de distinção promovida pela academia francesa, que foi fundada em 1915 e anualmente laureia personalidades de todas as nacionalidades que se tenham destacado nos campos artístico, literário e científico.

Nathalie Afonso nasceu em Vichy, França, mas mudou-se para a região parisiense com os pais em 1975. Estudou na École Boulle, uma escola de artes aplicadas, arquitetura de interior e designer. Trabalhou em Portugal e em outros países no mundo inteiro.

Em 2002 decide regressar ao país que a viu nascer e aí fixar as suas raízes, criando o Atelier des Noctambules. Aí Nathalie Afonso tem alunos de todas as idades.

A sua pintura foi classificada como etnográfica, porque retrata as pessoas do mundo. Nathalie integra também o projecto Borderlovers, uma plataforma coletiva artística que tem como objectivo, neste momento de crise cultural e civilizacional, desenvolver uma prática criativa onde se insiram noções de esperança e pacificação universal. O mais recente projecto do colectivo Borderlovers é a iniciativa Casais de Sonho, desenvolvido para integrar a Temporada Cruzada França-Portugal.

Nascida em França, mas filha de portugueses, Nathalie Afonso continua a mostrar, a cada dia, e através das suas obras, a cultura lusitana. A artista participou na edição parisiense da conferência do BOM DIA, Portugal Positivo.

O mestre-pintor Orlando Pompeu é detentor de uma obra que está representada em variadas coleções particulares e oficiais em Portugal, Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Alemanha, Croácia, Austrália, Brasil, México, Dubai, Canadá, Itália, EUA e Japão.

Com uma carreira de quase quarenta anos, bem como um currículo nacional e internacional ímpar, Orlando Pompeu nasceu a 24 de maio de 1956, na freguesia de Cepães, no concelho de Fafe. Estudou desenho, pintura e escultura em Barcelona, Porto e Paris, e nos anos 90 progrediu no seu percurso artístico ao ir trabalhar para os Estados Unidos da América, onde expôs na Galeria Eight Four, em Nova Iorque, e depois, Japão, tendo exposto na TIAS – Tokio International Art Show e na Galeria Garou Monogatari em Tóquio.