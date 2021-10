Dois Alfas inspirados no GT 1300 dos anos 60

A Alfa Romeo presta mais uma homenagem ao seu inigualável património histórico ao apresentar a nova série especial Giulia e Stelvio GT Junior, inspirada por um ícone dos anos 60, o GT 1300. A edição limitada exclusiva é baseada no nível de acabamento “Veloce”, o mais desportivo da gama.

O seu exterior apresenta a cativante cor Lipari Ochre, inspirada pelas nuances conhecidas como “Old Timers”: a distinta herança da marca e a sua típica ousadia na escolha de tonalidades de caráter forte.

Com a sua conotação de minimalismo desportivo, o interior inclui bancos em pele, com ajustes elétricos e com a distinta designação “GT Junior” bordada no apoio de cabeça dianteiro, em conjunto com costuras específicas. Elementos em destaque no painel de instrumentos: o elegante padrão e silhueta do GT 1300 Junior dos anos 60.

Fica assim completo um tríptico de lançamentos de sucesso para a marca italiana: em apenas poucos meses, as 500 unidades do GTA/GTAm, lançadas em maio e que esgotaram rapidamente, juntamente com o excelente desempenho comercial do Giulia e do Stelvio ‘6C Villa d’Este’. A Alfa Romeo confirma, desta forma, a sua incomparável capacidade de criar automóveis que se caracterizam por escolhas estéticas e funcionais duradouras capazes de inspirar modelos atuais.

Giulia GT 1300 Junior: o epítome de uma era

A série especial exclusiva é inspirada num dos modelos mais icónicos da marca: o inesquecível GT 1300 Junior, do qual foram comercializadas quase 100.000 unidades nos dez anos em que foi produzido, de 1966 a 1976.

Baseado no Giulia Sprint GT, com uma carroçaria Bertone e um motor de 90 cv, o GT 1300 Junior rapidamente se estabeleceu como um automóvel que encarnava plenamente o espírito dos anos 60 – o renascimento e o boom económico, quando os sonhos se tornaram realizáveis, inclusivamente a possibilidade de possuir um elegante carro desportivo. Não foi por acaso que, na época, a famosa declaração publicitária da Alfa Romeo dizia: “Una vittoria al giorno, con una vettura per tutti i giorni” (“uma vitória por dia, com uma viatura para todos os dias”).

O GT 1300 Junior foi um impressionante precursor do equilíbrio entre beleza e funcionalidade, tão característico da Alfa Romeo, e o embaixador de um design intemporal com formas leves, mas poderosas, pronto a sair dos blocos de partida, tal como um atleta.

Giulia e Stelvio GT Junior: beleza intemporal

Os mesmos valores e características podem ser encontrados na atual Edição Limitada “GT Junior” do Giulia e do Stelvio, equipadas com motor 2,2 litros Turbo Diesel de 210 cv ou com uma variante 2,0 litros Turbo, a gasolina, de 280 cv, com quatro cilindros em alumínio e veio de transmissão em fibra de carbono, acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades e tração Q4 às quatro rodas.

Para além do ousado Lipari Ochre, os exteriores dos Giulia e Stelvio “GT Junior” contam com jantes de liga leve com design de cinco círculos, com diâmetro de 21″ no Stelvio e de 19″ no Giulia. As patilhas da transmissão, em alumínio, na coluna de direção, são propostas de série, e elementos como os sistemas ADAS de nível 2, os sensores de estacionamento traseiro, o carregador sem fios e a porta da bagageira automática estão disponíveis como opcionais.