Doentes oncológicos no Luxemburgo têm informação em língua portuguesa

Os cidadãos lusófonos no Luxemburgo que sofram de doenças do foro oncológico podem ter acesso a três recursos da Fondation Cancer em língua portuguesa:

O guia intitulado “Falar do cancro: encontrar as palavras certas”, que pode ser consultado através da ligação https://www.cancer.lu/sites/default/files/inline-files/FondationCancer_LivreblancCommentTeDire_A5_PT_WEB-simple.pdf; A brochura intitulada “Tenho cancro: como dizê-lo aos meus filhos?”, que pode ser consultada através da ligação https://www.cancer.lu/sites/default/files/2023-07/FC_BrochCommentenparler_PT_Web_simples.pdf; A possibilidade de aceder a consultas psicológicas, personalizadas e gratuitas, com profissionais lusófonos, cujas modalidades podem ser consultadas através da ligação https://www.cancer.lu/fr/les-consultations-psychologiques.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, a Embaixada de Portugal agradece à Fondation Cancer o seu empenho em prol dos doentes oncológicos portugueses no Luxemburgo, “que seguramente permite prestar um melhor acompanhamento a pessoas em situação de particular vulnerabilidade em razão do seu estado de saúde”.