Documentário sobre Festival das Cordas premiado em África do Sul

Na categoria de ‘Documentário e Televisão’ no International Tourism Film Festival Africa (ITFFA) 2023, o documentário ‘Cordas’, sobre o Festival Cordas que acontece anualmente na Madalena do Pico, Açores, recebeu o Silver Award (Prémio Prata).

O cobiçado festival internacional apresentou seus prémios, no passado dia 5 de maio, no Lábia Theatre na Cidade do Cabo, onde filmes, documentários e programas televisivos de 59 países participaram na competição. Todos os trabalhos apresentados nos grandes ecrãs da Cidade Mãe da África do Sul promovem uma cidade, região ou país em formatos criativos e o ‘Cordas’ tem provado a sua sustentabilidade pelo mundo, assim somando 25 prémios internacionais, desde a Europa à Oceânia.

Acompanhado pelo Cônsul de Portugal na Cidade do Cabo, Jorge Teixeira de Sampayo, o produtor Terry Costa recebeu o prémio das mãos dos directores do ITFFA, Caroline Ungersbock e James Byrne. “É um orgulho para Portugal fazer parte destes eventos internacionais”, disse Cônsul Teixeira no evento, ao dar os parabéns às produções portuguesas participantes, “mas, ainda mais importante, os nossos talentos nacionais premiados pela comunidade internacional. Portugal está de parabéns. Vocês estão de parabéns e só desejo que continuem a produzir.”

O próximo objetivo para o diretor artístico da MiratecArts e produtor do filme é conseguir espaço nas grelhas televisivas e de streaming para chegar ao maior número de audiências. “É um grande investimento de tempo e trabalho, mas muito necessário, para se conseguir chegar à audiência certa,” diz Terry Costa. “Este trabalho está a correr o mundo, muitos cantinhos que eu não conheço. A nossa melhor audiência é a que vê o documentário e comunica com a MiratecArts, vem visitar os Açores, especialmente a ilha do Pico, e a nossa propriedade sede, por causa do filme. E isso está a acontecer cada vez mais.”

O documentário produzido pela MiratecArts, com imagem e edição de Diogo Rola, já foi exibido em 120 festivais, em mais de 40 países, e continua em digressão. O ´Cordas´ tem exibições marcadas para este mês de maio em Portugal, Itália, Nova Zelândia, e por vários países do Médio Oriente e da Ásia, com especial destaque a Índia, país que já viu o filme em 18 cidades.