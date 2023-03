Documentário sobre festival açoriano já ganhou 15 prémios cá fora

O documentário sobre o Festival Cordas, que acontece anualmente na Madalena do Pico, Açores, soma 15 prémios internacionais. Exibido em mais de 30 cidades no mundo, a curta produzida pela MiratecArts continua em digressão, já colocada na lista oficial de festivais até ao final do ano.

Festivais na Arábia Saudita, Coreia do Sul, Qatar, Oman, Portugal, Reino Unido, Singapura, Turquia e cinco festivais na Índia premiaram a curta que mostra imagens do festival de músicas do mundo, o mais galardoado festival de artes nos Açores, conhecido internacionalmente como Cordas World Music Festival.

O documentário, com imagem e edição de Diogo Rola, continua sua digressão, com exibições este mês de março em Portugal, Itália, Áustria, Suécia, Austrália, pelo Médio Oriente e vários países da Ásia. “Depois de ganhar os primeiros prémios, a comunidade de festivais de cinema e vídeo, especialmente os que se dedicam a curtas e documentários, ficaram logo a conhecer a nossa obra e a programar nos seus festivais,” diz Terry Costa.

Tudo começou com o primeiro prémio no ART & TUR, International Tourism Film Festival, que aconteceu em Outubro passado na cidade de Ourém. Esta semana, o Centro Portugal Film Commission, que apresenta o festival ART & TUR, acolheram o produtor do documentário, Terry Costa, durante a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, e convidaram-no para júri do maior festival de cinema de turismo, que este ano acontece na cidade de Caldas da Rainha, 24 a 27 de Outubro. “É uma honra juntar-me à equipa de um dos melhores festivais dedicado ao audiovisual e com uma temática específica, a do turismo, ” expressa Terry Costa, a partir da maior feira nacional de turismo. “A BTL só é um sucesso quando sinergias são criadas entre as várias regiões e países, por isso é com muito prazer que me junto ao Centro de Portugal, que foram meus anfitriões favoritos como artista, e que agora faço parte da equipa do júri, enquanto o meu documentário continua em exibição por terras longínquas”.