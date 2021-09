Documentário sobre emigração portuguesa estreia no Luxemburgo

O documentário de Amandine Desille “Je suis partout et nulle part à la fois” será apresentado no âmbito de um debate que tem lugar no cinema Starlight, em Dudelange, no sul do Luxemburgo.

O filme de Amandine Desille aborda o tema da emigração e do regresso ao país com base no exemplo português.

O filme e o debate são na quinta-feira, 23 de setembro, às 19 horas no Ciné Starlight, em Dudelange, na presença da realizadora.

A entrada é gratuita mas é necessário inscrever-se por e-mail para [email protected]

