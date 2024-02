Documentário “Siza” abre festival em Estocolmo

Entre o dia 5 de março e 16 de abril de 2024 terá lugar, na cidade de Estocolmo, a 12.ª edição do Festival de Culturas Iberoamericanas, sob a temática “Espaço urbano: convivência e cultura”, que conta na sua programação com a exibição do documentário “Siza”, de Augusto Custódio.

Organizado pelo Instituto Cervantes em colaboração com outras embaixadas ibero-americanas com representação na cidade de Estocolmo, o Festival acolherá, justamente no dia de abertura, 5 de março, a presença do realizador português para uma conversa com o público, após visionamento do documentário, que acontece no auditório do Instituto Cervantes na capital sueca.

Trata-se de uma longa-metragem (60’), produzida em 2023, que apresenta uma visão íntima e pessoal do arquiteto português Álvaro Siza Vieira (Matosinhos, 1933). O filme aborda a sua infância, a sua relação com a artista Maria Antónia Marinho Leite (Porto, 1940-1973), a sua paixão pela escultura e admiração pela música clássica, explorando as suas influências e a sua jornada profissional.

A iniciativa tem o apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Estocolmo.