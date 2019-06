Documentário português exibido em Itália

O filme “Lupo”, do realizador Pedro Lino, sobre Rino Lupo, uma das figuras do início do cinema em Portugal, é exibido em Bolonha, Itália, no festival Il Cinema Ritrovato.

Resultado de anos de investigação e apresentado por Pedro Lino como uma “carta de amor ao cinema”, “Lupo” é o retrato de um “artista único e invulgar”. “Realizou alguns dos melhores filmes mudos em Portugal, desaparecendo misteriosamente no início dos anos 30”, refere o realizador.

Rino Lupo, nascido em Roma em 1884, trabalhou em cinema em várias cidades, como Paris, Berlim e Moscovo, antes de chegar a Portugal, onde filmou, criou cursos de atores, lançou uma revista e rodou vários filmes, entre os quais “Fátima milagrosa” e “José do Telhado”.

“Mulheres da Beira” e “Os Lobos”, do mesmo realizador, foram editados recentemente em DVD pela Cinemateca.

Estreado em 2018 no IndieLisboa, “Lupo” terá estreia em Lisboa e no Porto depois do verão.