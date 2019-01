Documentário português chega ao Brasil

O documentário “Aman-san”, de Cláudia Varejão, chega na próxima semana aos cinemas brasileiros, com sessões no Rio de Janeiro e em São Paulo, revelou a produtora Terratreme Filmes.

O filme estrear-se-á a 10 de janeiro, no Rio de Janeiro, e no dia seguinte em São Paulo, nas salas do Instituto Moreira de Salles, e estará em exibição até ao final do mês.

“Ama-san”, que se estreou em Portugal em 2017, é um documentário que regista uma prática milenar japonesa, de pesca por mergulho em apneia, só executada por mulheres.

O filme é o resultado de um trabalho de pesquisa de Cláudia Varejão no Japão em torno de pescadoras que apanham moluscos e bivalves, mergulhando sem garrafas de oxigénio, uma prática que é reservada apenas às mulheres, muitas com mais de 60 anos.

“É uma realidade muito rica. Numa sociedade patriarcal, onde a mulher tem uma imagem muitas vezes submissa, existem estas mulheres – as ama san – a fazerem uma coisa que os homens nunca fizeram e com esta força e ao mesmo tempo fragilidade, no seu quotidiano”, contou na altura à agência Lusa.

Mais do que sublinhar a peculiaridade de uma cultura tão diferente da realidade ocidental, Cláudia Varejão acabou por encontrar sobretudo semelhanças.

“Humanamente temos os mesmos gestos e necessidades. O tempo é outro, dá-se mais importância às coisas essenciais, à família, ao estarem juntos, é um reconectar com o que é importante na vida, há uma harmonia em relação à vida”, que pode parece estranho, por exemplo, aos que vivem nas cidades, disse.

“Ama-san” foi exibido e premiado no DocLisboa e já fez um percurso por outros festivais internacionais de cinema.

Veja o trailer em baixo: