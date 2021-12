Do sentido da vida

Pertences a um tempo de incertezas.

Nada do que vês te pertence. A casa onde habitas, a mesa onde comes, a cama onde dormes. A fugaz matéria da existência

resistes aos dias, à implacável monotonia das horas

conheces as dores do corpo e o vazio da alma, e mesmo isto é passageiro. Dedilhas entre os dedos um mantra de esperança e de fé

sabes que cada dia tem um princípio e um fim. Oscultas nos sentidos os sons da impermanencia do universo

regressas lentamente à génese da vida, preenchendo de significado a matriz divina

este céu, esta mescla de cores crepusculares não são o arquétipo do fim, mas o símbolo de um luminoso devir.

São Gonçalves