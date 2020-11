Não me reclamo de origem portuguesa

Nem de outra qualquer proveniência

O rótulo de origem com certeza

É fruto de uma vã conveniência

Nasci para este mundo e hei-de morrer

Seu cidadão incólume e impoluto

Ser cidadão do mundo é o meu viver

Viver como nascer e ser seu fruto

Não cortejo bandeiras nem me rendo

A parcelas de um mundo que é um só

Sou cidadão do mundo e assim sendo

Me volverei ao mundo enquanto pó

Esta coisa de ser de um país

É ideia redutora que não colhe

Ser cidadão do mundo é que condiz

Com a Terra singela que me acolhe.

Luís Gonzaga

(09/11/2020)