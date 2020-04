Do morcego ou do pangolim

Já foi há tanto tempo e as pessoas têm uma idéia que o capitão da frota de três barcos que fez a primeira viagem marítima de Lisboa até à India foi Vasco da Gama. Pouca gente sabe ou se lembra que ela era de Sines. Sines do Alentejo. Já foi há tanto tempo, em 1498 e não havia grandes peritos, nem meios de comunicação, nem start-ups que sabem tudo e não sabem nada.

Agora saber do Vírus que nos enerva, que nos mata. E hoje com tanta ciência e tanta evidência.

Eu conheci a cerveja « CORONA » que não valendo grande coisa, mesmo com o limão no gargalo, nunca transmitiu vírus a ninguém. Nem sequer uma pequena ou grande bebedeira que era coisa para outras cervejas.

O Vírus da Corona veio da China. Podia chamar–se WUHANVIRUS, mesmo rápido dir-se-ia ONEVIRUS da CHINA.

Já tinha ouvido falar de uma gripe espanhola, que nada tinha de espanhola, vai para cerca de 100 anos e que tinha provocado dezenas de MILHÕES DE MORTOS no Mundo e 2,3 milhões na Europa. Ainda estamos longe, muito longe… mas para lá andamos!

Não sei que história ou histórias contam nas escolas, a verdade é que não contam grande coisa. Preferem umas historias de reis e casamentos… E depois quando é preciso perceber ou entender alguma coisa, vai-se tudo p’ro…. Facebook!!

Mas dizia eu que a gripe espanhola nada tinha que ver nem com a Espanha, e ainda menos com as espanholas, nem mesmo a San Miguel, a cerveja!

Mas anda para aí um vírus da China, do Wuhan e que desde Dezembro de 2019 se anda a espalhar e os governos e a OMS a dizerem que não era muito grave, que nem máscaras eram precisas.

São coisas que eles sabem dizer e contar. Quero dizer são aldrabices que ditas por gente importante, passam muito bem.

O problema é que desta vez a aldrabice viu-se depressa em menos de 2 meses.

Mas a China com o seu poder e transparência tudo resolveu. Envia Vírus de borla e vende máscaras, luvas e respiradores.

Grande economia! Produz tudo, mesmo aquilo que não precisamos para nada

Terá o Triplo AAA, das agências de notação?

As agencias de notação se lhes pagarem bem, até dão mais!

A China, Republica Popular, herdeira do Mao Tsé Tung e do companheiro Durão Barroso, tem o discreto senhor XI JINPING que não diz nada a ninguém, nem uma desculpazita indirecta para dizer que podiam ter dito antes, alertado e aconselhado. Não, cada qual por si e aqueles que na China, pelo menos aí, ponham em causa o rumo, a visão do grande timoneiro, vão ter processo, prisão ou desaparecem…

Mas não há muitos anos, em 2002, já nos tinham enviado outro do género. O SRAS (syndrome respiratório agudo severo). O SRAS foi provocado pelo SARS-CoV, identificado em 2003. Este vírus esteve na origem de uma epidemia que começou na China em finais de 2002 e que causou cerca de 800 mortos.

Não se esqueçam que há cerca de 100 anos atrás já tinha vindo aquela gripe designada de espanhola, mas que veio da China.

Mas que não, é do pangolim, o animal das escamas e que para alguns dos asiáticos é um grande pitéu e se não for do pangolim deve ser dos morcegos, chinês é que não pode ser.

E é assim, cada qual com a sua máscara se a encontrar!

Eduardo (cansado de tanta história e tão poucas máscaras)