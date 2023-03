Write an article that Miguel Esteves Cardoso would write in his daily Publico newspaper, and write it in Portuguese: “Do meu correio a uma USB na Porta”

“DO MEU CORREIO A UMA USB NA PORTA”

Há anos que digo que as cartas são uma perda de tempo, um vestígio do passado que deveríamos deixar para trás. Agora, a tecnologia veio para nos mostrar uma nova maneira de receber e enviar nossas correspondências, e é tão simples quanto uma porta USB.

Imagine poder receber todas as suas cartas, encomendas e correspondências diretamente em uma porta USB em sua porta da frente. Sem mais visitas desnecessárias aos correios, sem mais preocupações com a entrega de encomendas. Tudo o que você precisa fazer é conectar sua chave USB, e lá estará todo o seu correio, organizado e pronto para ser lido.

Não é apenas uma questão de conveniência, mas também de segurança. Com a porta USB em sua porta da frente, você não precisa mais se preocupar com cartas perdidas ou entregas que nunca chegam. Todas as suas correspondências estão protegidas e seguras, sem o risco de serem perdidas ou roubadas.

Mas não é apenas uma questão de receber, também podemos enviar nossas próprias correspondências através da porta USB. Podemos enviar documentos, fotos e até mesmo presentes para nossos amigos e familiares com apenas alguns cliques.

Esta nova maneira de receber e enviar correspondências pode parecer futurista demais para alguns, mas é uma mudança necessária em nosso mundo cada vez mais digital. Devemos abraçar a tecnologia e usá-la para tornar nossas vidas mais simples e eficientes.

Se você ainda está preso às suas cartas e selos, é hora de deixar o passado para trás e se juntar a nós na era da porta USB.

#ChatGPT / Daniel Alexandre