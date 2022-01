Do Marco de Canaveses para treinador na primeira liga finlandesa

É na Finlândia que está a próxima casa de Roberto Rivelino, o jovem treinador de guarda-redes, natural do concelho de Marco de Canaveses, que vai treinar o Helsingfors IFK, da primeira liga finlandesa.

Desde muito novo que o interesse pelo futebol já se fazia presente e envolveu-se nesta sua paixão “de corpo e alma”, disse Roberto Rivelino ao jornal A Verdade.

“Fui praticante, mas deixei de jogar muito cedo porque as pessoas me fizeram perder a paixão pelo treino e pelo jogo, mas nunca deixei de ver, observar e fazer o meu próprio futebol na minha cabeça. Mais tarde tudo voltou e nunca mais abandonei a paixão, nem ela a mim”, garantiu.

Foi então que iniciou a carreira de treinador de guarda-redes, defendendo que é “a única área dentro do futebol – paixão maior – que nunca deixa de evoluir e está sempre em renovação”. De acordo com Roberto Rivelino, o que foi pensado ontem, “já não é válido hoje. Vejo o treino específico e o trabalho com os guarda-redes como uma arte, interpreto-a e projeto-a como tal. E, como todas as artes, tem a disparidade das pessoas que preferem ficar na ignorância e das que procuram o conhecimento”.

