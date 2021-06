Do Feirense para a Bundesliga

Guilherme Ramos, defesa central do Feirense, assinou contrato por quatro épocas com o Arminia Bielefeld. Negócio rende 1,2 milhões de euros.

Titular absoluto no Feirense, Guilherme Ramos, de 23 anos, deu um passo decisivo na carreira e foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Arminia Bielefeld, do principal escalão do futebol alemão. O jogador foi formado no Sporting, clube que ainda lucrou com metade do valor da transferência por ter direitos económicos sobre o defesa central, um dos pilares da equipa da Feira na última época.

Frank Kramer, treinador da formação alemã, considera Guilherme Ramos “um defesa assertivo com uma boa interceção, que sabe defender à frente e atua com calma a construir jogo”. O técnico sublinha ainda “o caráter” do jogador que “encaixa bem com a equipa”.

