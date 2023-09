Do Canadá ao Algarve para ver Ronaldo… que já não está em Portugal

Elisabete e Xavier, mãe e filho, são dois portugueses residentes no Canadá que decidiram deslocar-se de propósito ao Algarve para ver Cristiano Ronaldo jogar pela seleção portuguesa. Este sonho, soube a dupla, foi totalmente desfeito aquando da partida com a Eslováquia. Numa entrada imprudente, o capitão luso viu cartão amarelo e ficou suspenso do encontro com o Luxemburgo. Já está, inclusivamente, na Arábia Saudita.

Ao jornal desportivo A Bola, Elisabete explicou que a viagem já estava “há muito programada”. O suposto era ficarem três dias no sul de Portugal para verem a equipa das quinas jogar “em casa” o apuramento para o Euro2024, mas o plano saiu um pouco ao lado.

A viver em Toronto, esta dupla ficou “em choque”, tendo havido inclusivamente “algumas lágrimas” com esta caricata situação, escreve o mesmo jornal.

O “mal menor” seria que Ronaldo ainda estivesse esta segunda-feira no estádio, mas o craque português abandonou a comitiva e voltou à Arábia Saudita, onde vive e onde joga pelo Al-Nassr.