Djokovic volta a reinar em Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic impôs-se ao grego Stefanos Tsitsipas na final de Roland Garros e conquistou, pela segunda vez na carreira, o título do segundo ‘major’ da temporada, que terminou este domingo em Paris.

O número um mundial, de 34 anos, bateu o jovem helénico, de 22 anos, quinto colocado na hierarquia ATP e a disputar a sua primeira final de um torneio do Grand Slam, em cinco ‘sets’, com os parciais de 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4, em quatro horas e 11 minutos.

Novak Djokovic, que havia superado nas meias-finais o espanhol e 13 vezes campeão na terra batida parisiense, Rafael Nadal, conquistou, assim, a sua segunda Taça dos Mosqueteiros, após a vitória em 2016, e o 19.º título do Grand Slam, ficando à distância mínima dos 20 do esquerdino de Manacor e do suíço Roger Federer.