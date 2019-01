DJ português ajuda o mundo a ficar em forma

O DJ e produtor português Diego Miranda, número 50 da da DJ Mag, tem uma das suas músicas na tracklist da edição 108 do programa BODYPUMP da Les Mills.

Em 1968, o atleta olímpico neozelandês Leslie Roy Mills abriu em Auckland, Nova Zelândia, o primeiro de vários ginásios. Nos anos 1980, dando continuidade ao seu sucesso, o seu filho Phillip Mills começou a desenvolver aulas de fitness coreografas ao som de música. Em meados dos anos 1990, nascia o primeiro programa de workout completo – o BODYPUMP, a que se vieram juntar outros como o BODYBALANCE ou o RPM.

Nestes programas de fitness, os movimentos são coreografados ao som de músicas de vários estilos, sempre muito animadas.

Hoje, com inúmeros programas de fitness, as aulas da Les Mills estão no mundo inteiro. Existem perto de 20.000 clubes, em mais de 100 países e mais de 130.000 instrutores certificados para dar estas aulas de fitness.

Diego Miranda tem uma música num destes programas: Boomshakalaka, de Diego Miranda com Mr Black e Kemist, faz parte do programa 81 do BODYPUMP.