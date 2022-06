DJ Narciso representa Portugal num dos maiores festivais da Europa

O músico DJ Narciso é o único nome português no primeiro grupo de artistas para o festival polaco Unsound, que se vai realizar em Cracóvia em outubro.

O português DJ Narciso surge no programa de dança do festival, lembrando a organização, que integra a editora Príncipe, de Lisboa.

Narciso criou a RS Produções, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, em meados da década passada, que partilha com Nuno Beats, DJ Nulo, DJ Lima e Farucox.

Já este ano, lançou o EP “NXE”, com o londrino Endgame, pela editora chinesa SVBKVLT. De acordo com a biografia disponível no Bandcamp do lançamento, DJ Narciso “integra a nova vaga de artistas de Kuduro de Lisboa, [sendo] um dos mais jovens membros da Príncipe a ajudar a redefinir o género”.

Um dos mais influentes festivais europeus, que reúne anualmente nomes das mais diversas áreas musicais e encomenda obras a criadores contemporâneos, o Unsound vai apresentar em Cracóvia, na sua 20.ª edição, projetos como a estreia de Osmium, que reúne Hildur Guðnadóttir, Sam Slater e James Ginzburg, de Emptyset, que vão tocar com o vocalista Rully Shabara em instrumentos construídos especialmente para a ocasião, segundo comunicado do evento.

A violoncelista e compositora polaca Resina vai juntar-se ao francês Aho Ssan no projeto Ego Death, também criado no âmbito de uma curadoria do Unsound.

O Ensemble Contemporâneo Spółdzielnia vai, por sua vez, apresentar “Vitriolum”, que coloca os músicos a interpretar as obras em instrumentos impressos em 3D, “baseados em flautas dos Cárpatos e palhetas duplas antigas”.

O Unsound, entre 09 e 16 de outubro, vai acolher ainda Oren Ambarchi, Johan Berthling e Andreas Werliin enquanto Ghosted, contando também com a japonesa Phew, a solo, entre muitos outros.

