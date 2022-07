DJ Carlos Manaça atua no Luxemburgo

O DJ Carlos Manaça vai atuar no dia 23 de julho no Luxemburgo. Nesse sábado, também atuam Netty Hugo, Xinga Dulux e Perry.

O Lost Beach Club – OPEN AIR abre as portas às 16h00 para receber vários DJs nessa noite. Carlos Manaça é o cabeça de cartaz na noite em Bonnevoie.

É um dos mais conhecidos DJs/Produtores portugueses. Começou a trabalhar como DJ profissional em 1986 no Barreiro, perto de Lisboa, depois de fazer várias festas de alunos na sua própria Escola Secundária. Sendo um dos DJs portugueses envolvidos no movimento Acid House de 1989, foi quando se mudou para o Norte de Portugal que a carreira de Carlos Manaça começou.

Com uma carreira de DJ com mais de 35 anos, é um dos principais DJ’s portugueses e um dos produtores responsáveis ​​pelo chamado “Som Português”. Tem sets são muito característicos, que podem ir do Tech House ao Techno, sempre cheios de influências étnicas.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.