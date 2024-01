DJ bracarense leva as noites lisboetas a Los Angeles

O DJ de Braga Roger Milan inaugura em fevereiro as noites temáticas “Lisbon Lounge” em Los Angeles, concretizando um projeto em que vinha trabalhando há algum tempo para levar “vibrações portuguesas” à cidade norte-americana da Califórnia.

“É a realização de um sonho muito esperado”, disse o DJ à Lusa. “Finalmente em 2024 vamos dar início ao projeto muito ambicionado por mim e acredito que por todos os artistas nacionais que farão parte dele”.

A primeira noite temática acontece em 02 de fevereiro no Skybar Los Angeles, localizado na Sunset Boulevard. A música estará a cargo do DJ Roger Milan, DJ Levange e DJ Miss Bliss, que viajará do Porto para participar no evento.

“Estou muito feliz por poder realizar este objetivo, que foi por que vim para cá”, referiu o artista natural de Braga. “Não só para realizar os meus sonhos pessoais, mas também poder proporcionar ambientes portugueses aqui em LA, acho que faz falta”.

Depois de vários anos a organizar os eventos noturnos FunkCali, virados para a comunidade brasileira, Roger Milan vai explorar sons portugueses numa cidade onde a comunidade luso-americana está muito dispersa.

“Espero poder contar com todos os portugueses que estiverem por Los Angeles e arredores”, afirmou, considerando que seria “uma honra” tê-los lá.

O início deste projeto representa uma nova parceria com o Skybar Los Angeles, um espaço onde o DJ ainda não tinha organizado eventos. Do seu currículo constam produções no Sofitel e Caffe Roma, em Beverly Hills, e Durango Cantina, na Melrose Avenue.

“Vamos trabalhar para este projeto que vai ocorrer de três em três meses”, salientou o artista.

Em Los Angeles há vários anos, Roger Milan acredita que aquele é um mercado onde os artistas portugueses podem entrar, apesar da enorme concorrência e da fasquia elevada na qualidade da produção musical.

A ideia é conseguir levar produtores, DJ e MC portugueses para participarem nestes eventos com uma mistura de estilos, do ‘deep house’ e ‘afro house’ a sons nacionais contemporâneos.

A sua carreira tem duas décadas e começou em Braga, com passagens por locais como Põe-te Fino e Sardinha Biba. Foi residente durante cerca de oito anos na discoteca Lagar’s.