Dizia ser atacado por orcas para traficar droga

As autoridades espanholas, em colaboração com a Polícia Judiciária portuguesa, detiveram duas pessoas e apreenderam 172 quilos de haxixe em El Puerto de Santa María, Cádiz, depois de desmantelarem uma rede que simulava avarias e ataques de orcas para introduzir haxixe em Espanha.

Segundo adianta a Guardia Civil em comunicado, um dos detidos fazia a viagem marítima num veleiro para a costa marroquina, onde carregava a droga que escondia nas cabines, para, uma vez de volta e em águas territoriais, solicitar assistência marítima após fingir avarias ou acidentes para entrar no porto com o veleiro rebocado.

Já em Espanha, os suspeitos transfeririam a droga em pequenos lotes para um armazém, esperando depois que ela fosse transportada para fora do país.

De acordo com as autoridades espanholas, a investigação começou no verão passado quando um proprietário de um veleiro, com historial de tráfico de drogas, atracou na marina de Barbate após alegadamente ter sido atacado por uma orca enquanto atravessava o Estreito de Gibraltar.

Após várias investigações policiais, os agentes tomaram conhecimento da existência de deslocações habituais do principal suspeito para Lisboa, razão pela qual solicitaram a colaboração da Polícia Judiciária portuguesa. Com a colaboração da PJ, verificaram que na capital lusa se encontrou com um cidadão português, conhecido pelos seus “inúmeros registos relacionados com o tráfico de droga e posse ilegal de armas”.

