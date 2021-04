Diz que sim a Rudi Sousa

Depois de alguns anos de ausência no meio musical, o regresso de Rudi Sousa faz-se ao som do single “Diz-me que sim”, já disponível em todas as plataformas digitais.

“Penso que é um tema onde consigo mostrar um pouco mais de mim, sinto mais power, sem dúvida que estou muito satisfeito com o resultado final”, confessa Rudi Sousa.

A ausência do artista fez com que este regresso à música viesse com uma nova identidade musical. Os culpados desta “revolução musical” de Rudi Sousa foram Syro (na composição) e Filipe Survival (na produção), nas palavras do cantor “primeiramente falei com o Filipe, conheço o trabalho dele, e surgiu a oportunidade, marcamos sessão para gravar, ele sugeriu em falar com o Syro para auxiliar na composição da letra, fiquei logo todo entusiasmado com a ideia, e claro foi ótimo poder trabalhar com os dois.”

E podemos dizer que “Diz-me que sim” é um tema autobiográfico? Rudi Sousa diz-nos que “não, na composição da letra foi idealizada uma história em que nada tem a ver com momentos passados na minha vida.”

Mas “Diz-me que sim” será um caso isolado este ano? Ou podemos aguardar mais novidades? Rudi Sousa diz-nos que “podem esperar muito trabalho e dedicação, quero lançar mais singles sim, e claro por fim o álbum, é um sonho que quero muito realizar, e está muito perto de acontecer”.