– Diz-me miúda, o que procuras?

– Se me confessasse a ti, serias padre!

(Risos)

– Eu procuro tanto e quero tão pouco… ou… eu quero tudo… eu mereço tudo…

(Risos)

– Hoje estás muito modesta…

– Sim, para variar… mais um ano a terminar, e não, não te vou falar da correria das compras de Natal…

– Mas, já agora, o que é a minha prendinha?

– Curiosa, vais esperar…

(Risos)

– Queres saber mesmo o que procuro? Aqui vai…

Procuro sabedoria

Procuro sonhos

Procuro o equilíbrio interior

Procuro estabilidade económica

Procuro ser a melhor das mamãs

Procuro saber amar-te

Procuro saber escrever

Procuro realizar os meus sonhos

Procuro saber ler

Procuro dar sentido à vida dos outros

Procuro amigos verdadeiros

Procuro a sinceridade

Procuro a frontalidade

Procuro respeitar os outros

Procuro que me respeitem

Procuro intensidade

Procuro ser poeta

Procuro a novidade

Procuro destruir os meus fantasmas interiores

Procuro amar-me

Procuro voar

Procuro ganhar batalhas

Procuro perder batalhas

Procuro aprender coisas novas

Procuro a disciplina

Procuro a inocência

Procuro ser adolescente

Procuro ser perfeita sendo essa imperfeita e sobreviver a todas as marés e a todas as tempestades!

E no fundo, no fundo, quero ser feliz, feliz no presente, feliz ao teu lado e conseguir fazer os outros felizes… Diz-me, peço demais?

(Risos)

– Não, não pedes, és igual a ti mesma, uma fragilidade forte sempre pronta a terminar um ano e preparada a enfrentar um novo!

(Risos)

– Sim, verdade… e hoje aqui, digo alto e grito, peço a ti, sim a ti que me estás a ler, aceita os teus defeitos, aceita as tuas imperfeições e vai ser melhor em cada dia, vai sonhar todos os dias, vai lutar por um melhor tu e verás que a vida é maravilhosa, basta tu quereres!

Lembra-te, tudo depende de ti!

Lembra-te, desistir é morrer!

Boas festas a todos!

Dedico este texto à minha princesa L., ao teu rei A. e a ti meu amor JLC!

BV 18.12.2018