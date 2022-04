“Diz-me a Verdade”, o novo single de Kássio

“Diz-me a Verdade” é o novo single de Kássio Cruz. Apresentado ao público em março de 2022, este é o primeiro single dos três que o artista planeia lançar.

Em 2021 os singles “Se Eu Pudesse te Beijar”, “Balança, balança” e “Deus deixou Escrito” aproximaram o cantor do público português, em parte devido à difusão do seu trabalho nos palcos dos programas de televisão, como o “Domingão”, “Aqui Portugal” e “Teledisco”.

Kássio não conquistou apenas espaço em programas de televisão, mas também nos tops de algumas rádios fora e dentro do território nacional. Junto das comunidades, assinalou a sua presença com atuações em alguns palcos, como por exemplo no festival da Primavera, na Suíça.

O novo single é o resultado da fusão do flamenco com ritmos latinos e pop, onde Cruz marca o seu regresso aos originais, novamente com o apoio da editora “Espacial”.