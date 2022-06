Divino Espírito Santo festejado nos EUA

O Grupo Amigos da Terceira (GAT) realizou na passada semana a festa religiosa. Houve também entregas de nove prémios a nove açorianos.

A festa é marcada pela grande comunidade portuguesa em Pawtucket, no estado de Rhode Island, nos EUA. O diretor cultural do evento, Victor Santos, salientou a caridade e humildade da comunidade.

“É muito humilde a gente ver a generosidade e a boa vontade das pessoas, na sua ajuda e no seu apoio financeiro”, refletiu o responsável. Adiantou também que a esmola seguir-se-ia nos Açores.

As festas contaram com o enfeitar do gado e tradicional pézinho de bezerros e cantores vindos do Canadá, como admite o The Herald News. Entre jantares e galas de fado, as festas terminaram no domingo com a Missa da Coroação.

Carlos Ramos, presidente do GAT, garantiu que as festividades da comunidade são para continuar. “Nada disto vai acabar, vamos continuar com as nossas tradições e a nossa cultura,” salientou Carlos Ramos. “Agradeço a todos os amigos, voluntários e à comunidade em geral, que tem apoiado os Amigos da Terceira, no meu mandato e nos mandatos anteriores”, conclui.

