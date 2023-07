Gostou, não gostou?

Fiquei à espera…

Amou, não amou?

Ai não? Então já era!

Mais uma publicação…

Já viu ou vai ver?

Ai também não?

Vai-te mas é foder…

Mais um amigo na conta,

Mais uma conversa da treta,

Mas quem é esta tonta?

Que me conta tanta peta!

Mais uma nova curtida…

Mais uma dose de sensação,

Que caminho nesta vida?

Mas onde está o coração?

E nova foto na berra…

Mais uma experiência no sofá,

Onde fica essa terra?

Que já nada te dá…

Gostou da story?

E do post?

Ai… i’m sorry…

You are just a ghost!

PP_07 072023