Discussão ficou para trás. Ronaldo convocado

Cristiano Ronaldo reintegrou esta terça-feira a equipa principal do Manchester United, depois de ter sido afastado devido a um episódio de indisciplina no jogo contra o Tottenham, e já figura na lista de convocados para o embate de quinta contra o Sheriff.

Em conferência de imprensa de antevisão à próxima jornada da Liga Europa, o treinador neerlandês Erik ten Hag assumiu que continua a contar com o capitão da seleção portuguesa.

Longe da sua melhor forma, Ronaldo tem visto o seu estatuto dentro do plantel dos red devils ser reduzido e não terá gostado de apenas ser chamado a jogo contra o Tottenham já perto do apito final. Recusando-se a entrar, o avançado madeirense foi para o balneário ainda antes da contenda terminar. ten Hag afastou-o da equipa por um jogo, mas as divergências entre ambos parecem agora ter terminado.