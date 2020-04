Diretora-geral da Saúde demite-se depois de desrespeitar confinamento

A diretora-geral da Saúde da Escócia, Catherine Calderwood, anunciou na noite de domingo a sua demissão após ter desrespeitado as regras de confinamento que impôs, ao deslocar-se por duas vezes à sua segunda casa durante o atual surto do coronavírus.

Através de uma declaração emitida cerca de sete horas após ter insistido que permaneceria no cargo, Calderwood, alvo de intensas críticas, disse ter abordado a controvérsia com a primeira-ministra da Escócia, e concluiu que a sua posição era insustentável, referiu o diário britânico The Guardian.

A ex-diretora-geral admitiu que seria impossível para a população manter a confiança nos apelos oficiais para que sejam evitadas viagens não essenciais, e caso permanecesse no cargo. “As pessoas por toda a Escócia sabem do que necessitam para reduzir o surto deste vírus e isso significa que devem ter absoluta confiança em quem lhe transmite os conselhos. É com um coração pesado que me demito de diretora-geral de saúde”, disse.

A demissão de Calderwood segue-se a um crescendo de críticas de líderes da oposição e da população, incluindo os habitantes de Earlsferry, Fife, onde ela e o seu marido possuem uma segunda casa.