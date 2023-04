“Direito Internacional Privado Comparado” em destaque em Lisboa

A Universidade de Lisboa vai acolher, entre os dias 13 e 14 de abril, o primeiro Encontro de Direito Internacional Privado Comparado, que será realizado por um grupo de consultores e advogados brasileiros.

Segundo os seus organizadores, esta iniciativa, voltada para empresários de escritórios de advocacia, vai reunir profissionais de renome internacional, como Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e José Roberto Sodero, diretor de relações internacionais do Instituto Erga Omnes.

Direcionado para empreendedores do Direito com atuação na Europa ou que desejam iniciar essa jornada, o curso propõe intersecções do Direito Internacional, apresenta nichos promissores na área e ainda traz oportunidades de networking com as melhores bancas de vários países. O encontro prevê também uma rodada de negócios.

Na opinião de Ana Sofia Pires, sócia da Sociedade de Advogados Pinto Machado, com sede no Brasil e em Portugal, as ligações entre os dois países, no campo jurídico, estão cada vez mais intensas.

“Brasil e Portugal necessitam ter uma interação maior na questão jurídica, pois temos tido muitas solicitações de clientes que estão a atuar nos dois lados do Atlântico e não faz sentido hoje olharmos para o direito de forma isolada. Toda a nossa movimentação precisa ser pensada sempre do ponto de vista jurídico dessas duas nações irmãs”, frisou Ana Sofia Pires.

Por sua vez, Adriano Machado, outro dos sócios da “Pinto Machado”, revela que, “no quotidiano do escritório, há muitas demandas em relação à abertura de empresas, aquisição de nacionalidade portuguesa, regularização de documentação, consultoria sobre vistos, internacionalização de serviços, entre muitos outros, que acabam por conectar Brasil e Portugal também por meio jurídico”.

Ígor Lopes