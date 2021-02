Direito de residência dos cidadãos do Reino Unido em Portugal após o Brexit

Após o período de 5 anos, ou caso o cidadão já resida em Portugal há mais de 5 anos, deverá solicitar junto do SEF a emissão do certificado de residência permanente, apresentando os comprovativos de residência legal em Portugal.

Os indivíduos que sejam residentes em Portugal e estejam devidamente registados como cidadãos da UE, podem solicitar junto do SEF um certificado de residência permanente depois de completarem os 5 anos de residência legal em Portugal. Até ao momento da obtenção do certificado de residência permanente, bem como em momento posterior, manter-se-ão todos os direitos e deveres dos cidadãos em Portugal.

CIDADÃOS QUE DESEJEM RESIDIR EM PORTUGAL APÓS O PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Os indivíduos que pretendem alterar a sua residência para Portugal depois do período de transição, terão de solicitar um visto e autorização de residência.

O procedimento padrão será solicitar um visto de residência junto do Consulado de Portugal no país onde residem, para que possam viajar para Portugal. Assim que cheguem a Portugal, deverão solicitar uma autorização de residência.

IMPLICAÇÕES FISCAIS – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE FISCAL

Foi aprovado pelo Despacho 514/2020 XXI, o regime aplicável ao cumprimento da obrigação de nomeação de representante fiscal para os residentes no UK. Desta forma, são obrigados a nomear um representante fiscal:

• As pessoas singulares ou empresas, que se encontrem registados perante a Autoridade Tributária (AT) com morada no Reino Unido. Será necessário que nomeiem um representante fis- cal até 30 de junho de 2021, sem qualquer tipo de penalidade.