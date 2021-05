Direita conquista Madrid, Iglesias deixa a política

O Partido Popular e a sua candidata, Isabel Ayuso, foram os grandes vencedores das eleições em Madrid, tendo duplicado a sua votação (de 22% para 44%) e obtido quase a maioria absoluta da futura assembleia regional.

Por seu lado o PSOE foi o grande perdedor, passando de 27% para 17%, e sendo também ultrapassado pelo partido regional de extrema-esquerda Mais Madrid.

Mesmo assim, Pedro Sánchez agradeceu ao candidato socialista, Ángel Gabilondo, e à sua equipa pelo seu trabalho “incansável” por Madrid. O chefe do executivo encorajou ainda os militantes e simpatizantes socialistas a continuarem a trabalhar para um país mais justo e igualitário e insistiu que o PSOE de Madrid estará pronto para lutar por uma região melhor e transformar os seus votos numa força para o futuro deste território e da sua população.

O candidato às eleições regionais de Madrid do partido de extrema-esquerda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciou que se retira da política, depois do mau resultado que obteve e do sucesso da direita.

“Deixo todos os meus cargos, vou deixar a política, afirmou, defendendo que os resultados eleitorais provam que não é “uma figura política que possa contribuir para melhorar” o peso eleitoral do partido.

Pablo Iglesias é o líder do Unidas Podemos e foi vice-presidente no Governo minoritário do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, tendo abandonado o executivo em março para concorrer às eleições regionais de Madrid que se realizaram esta terça.