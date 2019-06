Diplomatas sentem-se frustrados com salários e falta de meios

Um estudo da Universidade Autónoma de Lisboa admite a possibilidade de encerramento de “cerca de 20 embaixadas portuguesas, metade das quais na Europa”, mas não deixa de referir que se trata de uma “dinâmica de redução/concentração/expansão”, defendendo no velho continente “representações de tipo novo” e, ao mesmo tempo, “abrir novas embaixadas noutros continentes, designadamente na África subsariana, concretamente na Costa do Marfim e no Quénia, e na Ásia, por exemplo, no Cazaquistão, no Vietname ou no Sri Lanka”.

Dos 400 que constituem os quadros dos Negócios Estrangeiros, 109 responderam à sondagem, sendo considerado uma amostra representativa do corpo diplomático português.

Os resultados revelaram que os diplomatas se sentem frustrados com o salário e falta de meios, equipamentos e recursos financeiros nas embaixadas, bem como de instruções por parte do palácio das Necessidades, além das dificuldades relacionadas com a vida familiar.

